EL PODCAST EXITOSO "WILD," produccion de LAIST Studios CON ERICK GALINDO REGRESA EL 18 DE ABRIL; AÑADE A MEGAN TAN COMO COANFITRIÓN

Se presenta una historia de amor que se desarrolla a lo largo de la temporada al estilo documental y con produccion para presentar escenas en retroperspectiva.

Pasadena, California, 14 de febrero de 2023 — El estudio de audio y podcast a pedido de Southern California Public Radio (SCPR) anunció hoy que su serie narrativa aclamada por la crítica "WILD" regresará el 18 de abril. El presentador Erick Galindo se unirá a Megan Tan como coanfitrión en esta temporada de 12 episodios titulada “Creo que me estoy enamorando,” que cuenta la historia de un gran gesto que Erick hizo una vez en nombre del amor.

La temporada 2 de "WILD" retoma la historia que Megan cuenta en el episodio de la temporada 1 "Cómo amo a alguien," con Megan de corazón roto pero aún buscando el amor de su vida. Mientras tanto, la esperanza de Erick de encontrar el amor verdadero al estilo de sus comedias románticas favoritas se ha desvanecido. Juntos, Erick y Megan presentan una poderosa y sorprendente historia de larga duración sobre el amor, por los demás y por uno mismo, a través de un formato experimental que fusiona una conversación de estilo documental con flashbacks cinematográficos de ficción interpretados por un elenco de actores encabezado por Melinna Bobadilla (Orange is the New Black, Gentefied), Gabrielle Ruiz (Crazy Ex-Girlfriend) y la comediante Atsuko Okatsuka (The Intruder).

La temporada 2 de “WILD” también incluirá transmisiones del programa en LAist 89.3, llamadas especiales en vivo en el programa insignia de LAist 89.3 “AirTalk” con Larry Mantle, ensayos originales en LAist.com, segmentos de video complementarios en plataformas sociales, además de eventos en vivo.

Erick y Megan aparecieron hoy en “AirTalk” para dar una vista previa a la temporada y para recibir llamadas con Larry sobre los grandes gestos que los oyentes hicieron por amor. El 13 y 20 de mayo de 8 a 9 p. m. (hora del Pacífico), Erick y Megan presentarán especiales de radio en LAist 89.3 transmitiendo episodios de la nueva temporada.

El 19 de abril, Erick y Megan presentarán WILD Spring Fling, un evento especial en vivo dedicado a las cosas salvajes que hemos hecho por amor con invitados como Sam Sanders (presentador de los podcasts Into It y Vibe Check) y Gabrielle Ruiz (Crazy Ex novia), y pronto se agregarán más. Encuentre detalles completos sobre el evento en LAist.com/SpringFling.

Dijo Shana Naomi Krochmal, vicepresidenta de LAist Studios: “La temporada 1 de ‘WILD’ fue una serie de historias innovadoras y experimentales sobre tratar de salir del paso a través de una nueva realidad aterradora, con alegría, con un propósito y centrándose en las historias de jóvenes creadores de color. La vulnerabilidad y la honestidad que Erick y Megan aportaron a la primera temporada resonaron profundamente entre los oyentes, y la temporada 2 se basa en su increíble asociación creativa”.

"WILD" fue un podcast destacado cuando se lanzó en 2021. Spotify y The Atlantic lo nombraron "Mejor podcast de 2021", y el episodio "Cómo amo a alguien" se incluyó en "Mejores episodios de podcast de Apple Podcasts". lista de 2021”. Stuff elogió la serie y dijo: "Galindo es un entrevistador brillante, agrega sus propias experiencias a lo largo de los episodios, lo que hace que el programa sea una escucha rica, convincente y esclarecedora". En Fuego de Sports Illustrated elogió a WILD como "el espectáculo perfecto para estos tiempos asombrosos", destacando la capacidad de Erick para traer "el corazón y la risa a un año dominado por una pandemia implacable". La serie se destacó en Vulture, Podcast Review, L.A. Taco y más.

Erick es un cineasta, periodista y escritor sobre temas de cultura Latino y ganador del Premio Telly y de la Fundación James Beard que ha publicado y producido trabajos para el New York Times, Los Angeles Times, KPCC/LAist y más. Además de “WILD”, Erick es el creador, escritor principal, productor ejecutivo y presentador de exitosos podcasts que incluyen “The Ballad of Chalino Sanchez” y “Out of The Shadows”. También es co-creador, escritor y productor ejecutivo de “The Mexican Beverly Hills”, una comedia actualmente en desarrollo en CBS. Erick es alumno del prestigioso Instituto de Periodismo del New York Times y co-fundó la productora Sin Miedo Productions con la autora y productora Patty Rodríguez.

Anteriormente nombrada Productora del año por Adweek, Megan es productora de LAist Studios, donde creó y presentó "Snooze", un podcast alegre y agradable sobre cómo las personas conquistan las cosas que han estado postergando. Mientras estuvo en LAist Studios, co-creó "WILD" y produjo la serie aclamada por la crítica y galardonada "California Love". Con experiencia en fotoperiodismo y cine documental, comenzó su propio estilo audiovisual mientras presentaba, producía y administraba "Millennial" de Radiotopia. Anteriormente produjo programas y episodios para "The Habitat" de Gimlet Media, Pineapple Street Media, TED, "Radiolab" de WNYC, "This American Life", "All Things Considered" de NPR y "The Stoop" de KALW.



Acerca de la Radio Pública del Sur de California (SCPR)

Southern California Public Radio (www.scpr.org) es una organización de medios públicos multiplataforma apoyada por sus miembros que ha obtenido más de 500 honores periodísticos desde 1999. Reconocida como líder nacional en periodismo de servicio público y participación comunitaria, la estación de radio insignia de SCPR , LAist 89.3, es la estación NPR número 1 de Los Ángeles. Las cinco estaciones de la red (LAist 89.3, LAist 89.1 KUOR-FM, LAist 90.3 KVLA-FM, LAist 89.5 KJAI-FM y LAist 89.9 Santa Barbara) transmiten historias locales premiadas a las comunidades de la región, incluyendo una sólida lista de programas exclusivos de NPR, APM, BBC y PRI.

LAist es una marca comprometida a atender audiencias en el área metropolitana de Los Ángeles, el condado de Orange y el Inland Empire. Su trabajo premiado llega a más de siete millones de personas por mes en LAist.com y las plataformas de redes sociales. En 2019, la marca creció para incluir LAist Studios (www.laiststudios.com), un estudio dedicado al desarrollo y producción de podcasts. Fomentando el compromiso de SCPR con la narración de audio premium a pedido, los podcasts de LAist Studios tienen como objetivo reflejar el espíritu de Los Ángeles, una comunidad con visión de futuro construida sobre una diversidad, inclusión e impulso inigualables, que va más allá de las fronteras geográficas para conectarse con oyentes de todo el mundo. que comparten el estado mental de Los Ángeles.



